Akit Tv'de yeni skandal: Devletin zirvesi 'Anırkabir'de' olarak verdi

30 Ağustos 2020 Pazar, 16:18

Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını ekranlarına taşıyan Akit TV haberi, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' olarak servis etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıt Kabir'de yapılan tören televizyonlardan canlı olarak yayınlandı. Bu sırada devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit Tv ise bir skandala imza atarak haberi, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' olarak verdi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından Akit Tv'yi eleştirdi Yarkadaş:

Yine AKİT TV!

Yine terbiyesizlik!

Yine ahlaksızlık!

ANITKABİR'i ANI-R-KABİR diye yazmak; nasıl bir düşmanlıktır!

Bu ülke, bu vatan ve Atatürk'ten bu kadar çok mu nefret ediyorsunuz!

Aslında şaşırmıyorum; ne de olsa "Keşke Yunan galip gelseydi" diyenlerin torunlarısınız!