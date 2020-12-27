Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
Akit TV spikeri Yusuf Ozan, ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında çirkin yorumda bulundu. Ozan, ''35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar Türkçe konuşabiliyor'' dedi.
kit TV spikeri Yusuf Ozan ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını söylediğini iddia etti. Ancak Şahin'in açıklaması başkaydı. Almanya'nın Mainz kentinde basın toplantısında konuşan Şahin kendisinin aşı olup olmayacağıyla ilgili soruya "Bunu şu an inceliyoruz. Çalışanlar için ekstra küçük sayıda üretim yapmak istiyoruz. O zaman muhtemelen aşı olurum" demişti.
Akit TV spikeri Yusuf Ozan, Uğur Şahin'in aşı yaptırmayacağını söylediğini iddia ederek şunları söyledi; "Gerekçesi de şu şirketimiz bize bu aşıyı yasakladı. Senin geliştirdiğin aşı sana yasak ama bizlere de dayatma yoluna gidiyorlar."
Ayrıca Yusuf Ozan, Uğur Şahin'in konuşmasıyla ilgili "Bol paralarla 35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar konuşabiliyor" nitelemesini kullandı.
İşte o ifadeler:
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