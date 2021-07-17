Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine: Erdoğan not etti, sonları 28 Şubat ve Balyoz sanıkları gibi olacak

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:52

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine yargılanma tehdidinde bulundu.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla ilgili “Bu bir darbe girişimidir” yorumu yapmıştı. Bugünkü yazısında sözkonusu yorumunu hatırlatan Karahasanoğlu, Bulu’nun rektörlüğe atanmasının ardından gösteri yapan öğretim üyelerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "bir yere not edildiğini" ileri sürerek “Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak” dedi.

Karahasanoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Halkın yüzde 52 oyunu almış olan Cumhurbaşkanı, 6 ay önce kendisinin atadığı rektörü, görevden aldı. Ama bu karara imza atılması için çırpınan ahlaksızları da, bir yere not etti. Tıpkı, kendisine ahlaksızca saldırılar yapılan gazetelerin patronlarını, bir yere not ettiği gibi..

DAHA ÖNCE NOT ETTİKLERİ GİBİ NOT ETTİ...

Kendisine sopa sallayan darbeci generalleri bir yere not ettiği gibi.. Kendisine tehditler savuran bürokratları, bir yere not ettiği gibi.. Nasıl ki onların hepsinin hakkından geldi.. Şimdi öğretim üyeleri karşısına çıkıyorsa. Nasıl ki, bizim eleştirilerimize rağmen.. ‘Geç kalıyorsunuz. Mağduriyetler artıyor’ dememize rağmen.. Katsayı değişikliği için bekledi ise.. Başörtü yasağının kaldırılması için bekledi ise..

NOT ALSINLAR... BİR İKİ YIL SONRA...

Şimdi.. Boğaziçi öğretim üyelerini de not etti. Ve şimdilik onların istedikleri gibi, bir karara imza attı.. Ama sevinmesinler.. Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak.. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak.. Not alsınlar.. Bir yıl sonra.. İki yıl sonra.. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki, 6 ay boyunca kamu alanında gösteri yapanlara da dava açıldığında.. “Bu neyin davası” diye şaşırmasınlar.."