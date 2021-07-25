Akit'in hedefinde Erdoğan mı var?

25 Temmuz 2021 Pazar, 12:40

Türk tarihinin dönüm noktalarından Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde siyasiler açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir" ifadesini kullandı.

Bugün ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinde, tepki çeken bir yazı kaleme alındı. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu yazısında, Lozan Barış Antlaşması’nı hedef aldı.

Karahasanoğlu, “Utanmaz monşerler.. Bir Maraş, kaç kayalık eder?” başlıklı yazısında, “Lozan için zafer diyenler, tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, şunları kaleme aldı:

"Türkiye’de Kemalistler, sürekli “Lozan zaferdir” söylemini dillendirirler. Oysa Lozan’dan önce, biz Kurtuluş Savaşı’nı kazanmadık mı? Kazanılan bir savaştan sonra yapılan bir sözleşmeyi, kazanan tarafın zafer ilan ettiği, nerede görülmüştür? Bir savaşı kazanan, hali ile sözleşmede de, haklarını sürdürür.

Ama birisi, ısrarla, savaşın sonucunun değil de, sözleşmenin zafer olduğunu iddia ediyorsa.. O olsa olsa.. Savaşta galip olmayan tarafın, sözleşmede kazançlı çıktığını gösteren bir delildir. Dolayısı ile diyorum ki.. Lozan için 'Zaferdi' diyenler.. Tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar. Tam da Batı kafası ile konuşuyorlar."