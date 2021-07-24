Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lozan açıklaması: Sevr’i yırtıp atan kahramanlarımızı saygıyla anıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Lozan'ın 98.yılını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kutladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lozan'ın 98. yılını kutladı.
Kılıçtaroğlu paylaşımında, "Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçtaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. #LozanBarışAntlaşması’nın 98. yılı kutlu olsun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2021
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