İmamoğlu'ndan 'Lozan' mesajı: Türkiye Cumhuriyeti cephelerde kuruldu

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:12

Sevr’i çöpe atan ve Türkiye’nin, Batı ile eşit koşullarda masaya oturduğu Lozan Antlaşması’nın "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması" olduğu belirtiliyor. Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan ve tam bağımsız devletin kuruluşunun uluslararası ilanı olan Lozan Antlaşması’nın 98. yılı kutlanıyor.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti cephelerde kuruldu, diplomatik başarılarla da tüm dünyaya kendini kabul ettirdi. Milli Mücadele’nin ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarlarını saygı ve minnetle anıyorum.