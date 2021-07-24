İmamoğlu'ndan 'Lozan' mesajı: Türkiye Cumhuriyeti cephelerde kuruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan’ın 98. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Türkiye Cumhuriyeti cephelerde kuruldu, diplomatik başarılarla da tüm dünyaya kendini kabul ettirdi" ifadelerini kullandı.
Sevr’i çöpe atan ve Türkiye’nin, Batı ile eşit koşullarda masaya oturduğu Lozan Antlaşması’nın "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması" olduğu belirtiliyor. Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan ve tam bağımsız devletin kuruluşunun uluslararası ilanı olan Lozan Antlaşması’nın 98. yılı kutlanıyor.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Türkiye Cumhuriyeti cephelerde kuruldu, diplomatik başarılarla da tüm dünyaya kendini kabul ettirdi. Milli Mücadele’nin ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarlarını saygı ve minnetle anıyorum.
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