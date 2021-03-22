Akit'ten "Hilafet" çağrısı: "15 dakikada alınacak bir karar"

22 Mart 2021 Pazartesi, 10:40

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Yeni Akit'in ise bugünkü sürmanşetinde “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir” başlıklı bir haber yer aldı.

Haberde, “Akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur” açıklamasında bulunan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın görüşlerine yer verildi. Yeni Akit’in haberinde İslam dünyasını bir araya getirecek tek şeyin ‘hilafet’ olduğu ileri sürüldü.

Hilafet çağrısı yapılan haberde Ağırakça'nın şu sözlerine yer verildi:

“Ümmet kısa sürede hilafetin etrafında birleşir. Hilafet ilga edilmedi, Meclis’e devredildi. Meclis kararı gözden geçirip, hilafeti ihya edebilir. 15 dakikada alınacak bir karardır.”

Yeni Akit’in manşetinde ise İstanbul Sözleşmesi yer aldı. “Akit ısrarla uyarmıştı” başlığının kullanıldığı manşetteki haberde, “Binlerce ailenin dağılmasına sebebiyet veren İstanbul Sözleşmesi’nin meydana getirdiği toplumsal yıkımı ve yol açtığı dramlarını ısrarcı haberleriyle gündeme taşıyan Akit, bir yanlışa daha engel oldu."