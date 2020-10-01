Akkuyu NGS için üretilen 4 buhar jeneratörü Mersin'e ulaştı
Akkuyu Nükleer AŞ, inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörünün Mersin'e ulaştığını bildirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, her biri 365 ton olan buhar jeneratörlerinin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından üretildiği ifade edildi.
Santralin ilk ünitesi için üretilen jeneratörlerin, zincirlerle sabitlenerek kapalı gemi ambarlarında taşındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"4 buhar jeneratörü, doğu deniz terminaline teslim edildi. Buhar jeneratörlerinin gemiden indirilmesi için NGS sahasına büyük bir Liebherr LR 1800 paletli vinç monte edildi. Akkuyu NGS inşaatı için tedarik edilen buhar jeneratörleri, gemiden indirilerek ağır yük depolama alanına alındı. Giriş kontrolüne, ekipman üreticisi konumunda bulunan Atommash'ın yanı sıra reaktör tasarım geliştiricisi ve ana yüklenici firmanın uzmanları da katılacak. Denetim kapsamında, tedarik edilen malzemelerin kalitesi ve sayısı değerlendirilerek, kusur bulunup bulunmadığı ve ambalaj kalitesi ile belgelerinin eksiksiz ve doğru olup olmadığı kontrol edilecek."
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