Akkuyu Nükleer Santralı inşaatındaki patlamalar büyük korku yarattı

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Akkuyu Nükleer Santralı inşaatının sürdüğü Gülnar’ın Büyükeceli kasabasında meydana gelen dinamit patlaması çevrede paniğe neden oldu. Patlama nedeniyle bazı evlerin kapıları, pencereleri kırıldı. Patlama alanını kilometrelerce öteden görüntüleyen bir vatandaş yaşadığı şoku “Yine Büyükeceli’de dinamit patlatması. Bu defa çok büyüktü. İnanılmaz büyüktü. Kapılar, pencereler, ev oynadı. Keşke burada olsaydınız da görseydiniz. Hem de bu saatte. 17.00’den sonra. Herkes evdeyken” diye anlattı.

İlk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Evler, binalar hasar almış durumda. Yöre halkı panik altında. Biz artık nükleer santralla ilgili bu tehlikeleri yaşamak istemiyoruz. Kaymakam, Jandarma bilgi vermiyor. Olay yerindeler. İnsanların evlerinin camları, kapıları, duvarları çatlamış, kırılmış durumda. Mersinliler olarak topraklarımızda bu tehlikeyle yaşamak istemiyoruz. Her hafta bir vukuat oluyor burada. Nükleer yapacaksanız gidin deprem riski olmayan, Mersin dışında daha tehlikesiz bir coğrafyada yapın. Mersin, Mersinli, nükleer santralı Akkuyu’da istemiyor.”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise dinamit patlamaları esnasında 86 evin hasar gördüğünü ileri sürerek “Bazı vatandaşlar yorganları siper ederek yaralanmaktan kurtulduklarını söyledi” dedi.

VALİLİK: KONTROLLÜYDÜ

Konuyla ilgili olarak Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada planlı patlama sonucu meydana gelen zararların tespit komisyonu tarafından belirleneceği ve zararların tazmin edileceği belirtildi. Akkuyu Nükleer AŞ’den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. “Planlı delme ve patlatma’’ çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu çalışmalar sırasında Büyükeceli Mahallesi’nde bulunan bazı konutların camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Mahallede yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır” denildi.

AKKUYU KANDİLLİ DEPREM KAYITLARINDA

Akkuyu’daki patlamaların şiddetini yöre halkının beyanlarının yanı sıra Kandilli Rasathanesi’nin kayıtları doğruluyor. Patlamalar nedeniyle Gülnar’da 4 günde 7 deprem kaydı oluştu. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, 11 Ocak günü 12.30’da Büyükeceli’de 1.5 büyüklüğünde, 14 Ocak günü 13.40’ta Büyükeceli’de 1.4 büyüklüğünde, 14.10’da yine Büyükeceli’de 1 büyüklüğünde, 18 Ocak günü saat 15.00’te Büyükeceli’de 1.3 büyüklüğünde, 15.01’de Yanışlı’da 1.4 büyüklüğünde, 19 Ocak günü saat 16.25’te Yanaşlı’da 1.2 büyüklüğünde, 18.02’ de Büyükeceli’de 1.2 büyüklüğünde deprem kaydı oluştu. Deprem kayıtlarının oluştuğu saatler, Akkuyu Nükleer Santral inşaatı sahasında kontrollü patlamanın gerçekleştirildiği saatler.

‘UYKULARIMIZ KAÇIYOR’

Patlamaları Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Santralın yapım sürecinin bir ciddiyetsizlikle yürütüldüğünü söyleyen Başarır, “Daha temel aşamasında beton zeminde çatlaklar oluşuyor, yapılan patlatmaların şiddeti hesaplanmıyor. Bölgede yaşayan halkımızın sağlığı hiçe sayılıyor” dedi. Mersin Valisi’nin patlatmaların planlı olduğunu söylediğini anımsatan Başarır, “Plansız bir patlatma olsaydı bölge ve bölgede yaşayan halk ne durumda olurdu, merak konusudur” ifadelerini kullandı. Başarır, Dönmez’e, “Patlatmaların sorumluları kim ya da kimlerdir?” diye sordu.

‘AKIL TUTULMASI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyelinin çok yüksek olmasına ve tüm dünyanın yeşil enerjiye geçmesine karşın, iktidarın nükleerde ısrar etmesinin akıl tutulması olduğunu söyledi. Akın, “Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın; santralın faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır” dedi. Türkiye’nin kullanabileceği farklı kaynaklar olduğunu belirten Akın, “Akkuyu’da üretilecek elektriğin yarısı için devletin 15 yıl boyunca garanti ettiği alım fiyatının 12,35 dolar olması ise kaza riskinin yanı sıra nükleer santralın ekonomik olarak da kara deliğe dönüşeceğini göstermektedir. Türkiye’nin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ortadayken, nükleer santral gibi her zaman bir risk oluşturacak politikanın belirlenmesi mantıklı değildir” ifadelerini kullandı.