AKOM İstanbulluları sel ve su baskınlarına karşı uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin yurttaşları uyardı.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da hafta boyunca etkili olan bunaltıcı yaz sıcakları, bu geceden itibaren yerini daha serin ve yağmurlu bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.
AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca 35-38 dereceler aralığında seyreden bunaltıcı sıcakların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60 km/s), sıcaklıkların 10-12 derece birden azalarak 25-27 derece civarına kadar gerilemesi bekleniyor.
Bugün gece saatlerinden itibaren saat 03.00'ten yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.
İBB ekiplerinin, kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirlerini aldığı bildirildi.
AKOM, yurttaşları, dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
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