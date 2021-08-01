Son dakika: Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı

01 Ağustos 2021 Pazar, 10:24

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.