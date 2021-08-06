Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'a sağanak yağış geliyor. Açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Meteoroloji, İstanbul ile Bursa'nın doğusu ve Kocaeli ile Batı Karadeniz'de bulunan iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
SEL, DOLU VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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