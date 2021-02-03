AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bilecik İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldığı sırada, AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın sesinin gitmemesi üzerine, bir kişinin küfrü bütün salonda duyuldu. Ses gelmediği için Erdoğan "Çalışmıyor" diye uyarırken küfür nedeniyle "Eyvah" diye ikinci bir ses yükseldi.
Erdoğan, bugün AKP Bilecik İl Kongresi'ne canlı bağlantı ile katıldı. AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın sesi Erdoğan'a gitmeyince, mikrofon değiştirildi. Bu sırada arkadan bir ses "Abi adamın sesi gelmiyor ... ya" diyerek küfretti. Aynı anda, Bilecik'ten ses gelmediği için Erdoğan "Çalışmıyor" diye uyardı. Küfür sesinin tüm salonda duyulması üzerine bir kişi, "Eyvah" dedi.
Salondaki katılımcılar ise küfrün hemen ardından "Dik dur eğilme" sloganı attı.
Bilecik kongresindeki küfür skandalı, salondaki ses duyulmadığı için canlı yayınlara yansımazken, salondaki kameralar tarafından kaydedildi.
İşte o anlar:
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