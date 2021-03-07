AKP bir yardımı daha fırsata çevirdi
AKP Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın sosyal medya paylaşımında VEFA Sosyal Destek Grubu’nun yurttaşlara götürdüğü yardımda AKP tanıtım kartı kullanıldığı görüldü. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Devletin verdiği yardımı AKP veriyormuş gibi gösterilmesi üzerinde durulması gereken bir yanlış” diye tepki gösterdi.
AKP Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın sosyal medya paylaşımında VEFA Sosyal Destek Grubu’nun yurttaşlara götürdüğü yardımda AKP tanıtım kartı kullanıldığı görüldü.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde VEFA Sosyal Destek Grubu’nda AKP’ye üye kişiler de yer aldı. AKP Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın 28 Şubat 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise VEFA Grubu’nda yer alan AKP’lilerin partinin tanıtım kartıyla yurttaşlara yardımları ulaştırdığı görüldü. AKP’li Çoktan paylaşımında “Bir maşallahınızı alırız. @AkKeciorenResmi mahalle teşkilatlarımız, vefa destek grubu olarak büyüklerimizi ziyaret etmeye ve dualar almaya devam ediyor” dedi.
"YARDIMI AKP VERİYORMUŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"
AKP tanıtım kartıyla VEFA Grubu yardımlarının götürülmesine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’den tepki geldi. CHP’li Emir, VEFA Grubu’nda olması gerekenlerin kamu görevlileri olduğunu vurgulayarak, “Dağıtılan yardımlar kamu yardımları ama bir de bakıyorsunuz ki VEFA Grubu’nun içerisinde siyasiler var. Hem de bu siyasiler bu yardımları siyasi yardım olarak kullanıyorlar. Keçiören İlçe Başkanı da VEFA Grubu’nun yaptığı bu yardımları sanki kendisi yapıyormuş gibi Tweet atıyor. Oysa dinimize göre de ahlakımıza göre de sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım. Hele hele bunun siyasi malzeme yapılmaması lazım. Hele hele devletin verdiği yardımı AKP veriyormuş gibi gösterilmesi üzerinde durulması gereken bir yanlış” diye konuştu.
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