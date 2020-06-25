AKP, CHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek ‘uzlaşı aradı’

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

AKP’nin pazartesi günü Meclis’e sunmayı hedeflediği ve Avukatlık Yasası’nda düzenleme öngören yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre, Anadolu barolarının Türkiye Barolar Birliği’ndeki (TBB) temsilinin artırılması için “delege sayısı 3 artı 1’e” çıkarılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yer alan baroların ise delege yapısı “3 bin üyeye bir delege” olacak şekilde düzenleniyor. AKP grubu dün, “çoklu baro” düzenlemesi için muhalefet partilerinin gruplarını ziyaret ederek, görüşlerini aldı.

AKP grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, bu kapsamda ilk olarak CHP grubu ile görüştü. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İstanbu Milletvekili Zeynel Emre de katıldı. Edinilen bilgiye göre CHP heyeti baro başkanlarına hafta başında yapılan tutumu sert bir dille eleştirdi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürerdü. AKP heyeti daha sonra HDP’yi oradan da İYİ Parti’yi ziyaret etti.

DELEGE SAYISI DÜŞÜYOR

Yasa teklifinde, barolarda uygulanması planlanan “nispi seçim sisteminden” vazgeçildi. Ancak taslakta, muhalefetin de itiraz ettiği düzenlemeyle, TBB’de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üye yapısı fazla baroların delege sayısı “neredeyse yarı yarıya” düşürülüyor.

Buna göre, mevcut düzenlemede üye sayısı 100’den fazla olan barolar, her 300 üye için TBB seçimlerinde bir delege verirken, “bu sayının 3 bin üyeye bir delege” olması planlanıyor. Böylece, Ankara, İstanbul, İzmir gibi muhalif baroların hem TBB seçimlerinde hem de barolar üzerine alınacak kararlarda “etkilerinin azaltılması” planlanıyor. Bununla birlikte, Anadolu baroların temsiliyetinin artırılması için TBB’ye verilen delege sayısının 2 artı 1’den 3 artı 1’e çıkarılması planlanıyor.

Teklifle, baroya ve TBB delege seçimine ilişkin kriterler de yeniden belirleniyor. Kurul ve organlarda üyelikler 2 dönemle sınırlandırılıyor. İllerde “çoklu baroların” nasıl bir sistemle kurulacağı da yer alıyor. Bu kapsamda, avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kaydı ile bir ilde birden fazla baro kurulabilecek. Sayısı 2 binin altına düşen barolar ise kapatılacak. Düzenleme “stajyer” avukatlar için de bazı yeni haklar sağlıyor. Buna göre, avukatlar, stajyerlik döneminde, sigortalı olarak hukukla ilgili bir işte çalışabilecek.