AKP döneminde 20 kat izinli bina inşaatı 37 kata yükseltildi
İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde yer alan Empire İstanbul projesinde bir dizi usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. 19 Haziran 2017’de dönemin AKP’li belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından 21 kat yapılması için söz konusu binaya ruhsat verildi. 3 ay sonra 29 Eylül 2017’de kat sayısı önce 27’ye aynı gün yapılan ikinci başvuruyla 37 kata yükseltildi. İnşaatın müteahhidi YTH Yapı Gayrimenkul şirketi.
Edinilen bilgilere göre ilçe belediyesi yönetimi CHP'ye geçince inşaata ilişkin inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda söz konusu kat artışı için emsal (imar hakkı) transferi yapılmadığı belirlendi. Emsal transferi yapılmadan kat artışı yapıldığı için de belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca 20 kat olarak ilk ruhsatı verilen binanın kat artışı için yapılan ikinci ve üçüncü başvurusunda mimar, statik, elektrik ve mekanik sorumlularının değiştiği ancak buna rağmen herhangi bir muvaffakat (izin) belgesi düzenlenmediği öğrenildi.
İlçe belediyesi tarafından inşaatta ruhsata aykırı kaçak yapılaşma tespit edilerek geçen temmuz ayında yapı tatil (durdurma) tutanağı tutuldu.
CEZA KESİLDİ
Tutanakta ruhsatın 5 bodrum + zemin + 14 normal kat için düzenlenmesine rağmen 5 bodrum + zemin + 31 normal kat yapıldığı, katların proje ve ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ifade edildi. Ayrıca toplam 41 bin 67.91 metrekare kaçak inşaat alanı tespit edildiği belirtildi. Söz konusu binanın sahibine toplamda 17 milyon 374 bin TL ceza kesildi.
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