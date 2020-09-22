AKP döneminde 20 kat izinli bina inşaatı 37 kata yükseltildi

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Edinilen bilgilere göre ilçe belediyesi yönetimi CHP'ye geçince inşaata ilişkin inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda söz konusu kat artışı için emsal (imar hakkı) transferi yapılmadığı belirlendi. Emsal transferi yapılmadan kat artışı yapıldığı için de belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca 20 kat olarak ilk ruhsatı verilen binanın kat artışı için yapılan ikinci ve üçüncü başvurusunda mimar, statik, elektrik ve mekanik sorumlularının değiştiği ancak buna rağmen herhangi bir muvaffakat (izin) belgesi düzenlenmediği öğrenildi.

İlçe belediyesi tarafından inşaatta ruhsata aykırı kaçak yapılaşma tespit edilerek geçen temmuz ayında yapı tatil (durdurma) tutanağı tutuldu.

CEZA KESİLDİ

Tutanakta ruhsatın 5 bodrum + zemin + 14 normal kat için düzenlenmesine rağmen 5 bodrum + zemin + 31 normal kat yapıldığı, katların proje ve ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ifade edildi. Ayrıca toplam 41 bin 67.91 metrekare kaçak inşaat alanı tespit edildiği belirtildi. Söz konusu binanın sahibine toplamda 17 milyon 374 bin TL ceza kesildi.