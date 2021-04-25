AKP, Fahrettin Altun için statü uydurdu: 'Siyasi memur'

25 Nisan 2021 Pazar, 14:44

21 Nisan'da TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin, İletişim Başkanlığıyla ilgili önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü.



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, aldığı maaşlarla kamuoyunun gündeminden düşmeyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hukuki statüsü, görev ve yetki sınırlarını TBMM'ye taşıdı. AKP’li Bülent Turan, muhalefeti hedef alan açıklamaları hangi vasıfla yaptı merak konusu olan Altun’un "siyasi memur" olduğunu savundu.

Yaşanan diyalog Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

İyi Parti Grubu adına Lütfü Türkkan (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben konuşmaya başlamadan önce bir şey sormak istiyorum: Fahrettin Altun memur mu, siyasi mi; ne?

Özgür Özel (Manisa) - Memurumsu.

İyi Parti Grubu adına Lütfü Türkkan (Devamla) - Memurumsu siyasi mi, siyasimsi memur mu; hangisi, biz bunu hâlâ anlayamadık.

Bülent Turan (Çanakkale) - Siyasi memur.

İyi Parti Grubu adına Lütfü Türkkan (Devamla) - Genel Görüşme talebimiz de bundan. Bir durumunu netleştirelim bu arkadaşın. Sağa sola ayar veriyor, ona buna gider yapıyor ama durumu ne? Bir bilelim, bilmek istiyoruz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 16 Nisan 2017'de Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini, bu sistemde geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte yürütmenin, yargı ve yasama üzerinde mutlak bir tahakküm kurduğu popülist ve otoriter bir rejim inşa edildiğini söyledi.

Türkkan, bu rejimin bürokraside liyakatsiz ve partizan kadroların da istihdam edilmesine vesilesi olduğunu kaydederek, "Bu durumun en güncel örneklerinden biri de İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun'un iç siyaseti ilgilendiren politik meseleleri AK Parti'nin suni siyasi çıkarlarını önceleyecek şekilde istismar etmesiydi" diye konuştu.

İletişim Başkanının, üst düzey kamu yöneticisi olarak tanımlanan Devlet Arşivleri Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı gibi diğer kamu görevlileriyle eş değer statüde değerlendirilen bir kişi olduğunu söyleyen Türkkan, şunları kaydetti:

"Fahrettin Altun siyaset yapmak istiyorsa görevinden istifa etsin, gelsin, kendisine yakıştırdığı bir siyasi mevkide adaylığını ilan etsin, seçildiği takdirde iddialarını dile getirsin. Böyle de biz kale alıp cevap verme hakkını elde edelim. Devlet memurları tarafsızlık ve devlete bağlılık yükümlülüğü kapsamında siyasi partilere üye olamazlar.

Şayet Fahrettin Altun'un imtiyazlı konumu sürdürülecekse Anayasa'da, İç Tüzük'te ve sair mevzuatta düzenleme yapılarak bu durumun düzeltilmesi, en azından hukuki ve siyasi hesap verilebilirliğin yolunun açılması büyük önem arz ediyor."

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurlarının bir partiye üye olamayacaklarını, siyaset yapamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un bunun dışında tutulduğunu söyleyen Toğrul, "Bu şahıs sadece siyaset yapmakla kalmıyor, tam tersi, bazen baktığınızda yeni ucube sistemin Cumhurbaşkanı sözcüsü, bazen baktığınızda aslında Türkiye'de ekstra bir bakanlık var, tüm bakanlıkların üstünde kara propaganda bakanı gibi görev yapıyor" diye konuştu.

İletişim Başkanının görev tanımının yapılması gerektiğini söyleyen Toğrul, "Nereye kadar konuşabilir? Fahrettin Altun, gerçekten devlet memuruysa Devlet Memurları Kanunu'na neden tek uymayan şahıs olarak bugün Türkiye'de siyaset yapmaya çalışıyor. Bu önergeyi biz destekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Anayasa madde 6 diyor ki: Hiç kimse Anayasa'dan kaynaklanmayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle çıkarılmış 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne bakıyorsunuz, Fahrettin Altun'un yetkileri ağırlıklı olarak yurt dışında Türkiye'nin iletişimiyle ilgili, yurt içinde de gazeteciler, basın mensuplarıyla ilgili görevleri var ama fiilen bir propaganda bakanı gibi, fiilen AK Parti'nin propaganda başkanıymış gibi görev yapıyor." dedi.

Özel ayrıca Altun'un kullandığı makam aracına ilişkin de eleştiride bulundu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.