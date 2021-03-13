Fahrettin Altun'dan CHP'ye: 'Yasakçı zihniyet iş başında'
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Devlet memurları herhangi bir siyasi parti lehine konuşamazlar" diyerek TBMM'ye verdiği kanun teklifine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan itiraz geldi. Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek, "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Devlet memurları herhangi bir siyasi parti lehine konuşamazlar" diyerek TBMM'ye bu yönde kanun teklifi verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında "Fahrettin Altun, sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Fahrettin Altun, sen devlet memurusun. Evet, seçilmiş birisi atamış ama bütün devlet memurlarını seçilmiş biri atıyor. Devlet memurusun ve DMK’ya uymak durumundasın?" dedi.
İletişim Başkanı Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" dedi.
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