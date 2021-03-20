AKP Genel Başkan Danışman'ından İstanbul Sözleşmesi yorumu: "Ben açıkça söylüyorum, karşı değildim"
AKP Genel Başkan Danışmanı Aktay, "“İstanbul sözleşmesi bir paket olarak algılanmaya başladı. Toplumda hoşnutsuzluğa yol açtı. Bunun kabul edilmesi aceleye getirildi. Avrupa normları ile bizim normlarımız aynı değil. Ben açıkça söylüyorum, (İstanbul Sözleşmesi’ne) karşı değildim" dedi.
AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik açıklamalar yaptı.
Aktay, İstanbul Sözleşmesi’nin eşcinselliğin normalleştirildiği yönünde bir toplumsal algı oluşması nedeniyle kaldırıldığını öne sürdü. Aktay, sözleşmede eşcinselliği normalleştirici bir madde olduğunu düşünmediğini de ekledi.
Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Aktay şunları söyledi:
“İstanbul sözleşmesi bir paket olarak algılanmaya başladı. Toplumda hoşnutsuzluğa yol açtı. Bunun kabul edilmesi aceleye getirildi. Avrupa normları ile bizim normlarımız aynı değil. Ben açıkça söylüyorum, (İstanbul Sözleşmesi’ne) karşı değildim. Bu Ak Parti’nin muhafazakar politikasıdır. Toplumdaki algıları değiştirebiliyorsanız, buyurun değiştirin. Toplumsal etkisi analiz edilmedi. Toplumda böyle algılanmaya başladı.”
Aktay, sözleşmenin lehinde yazılar yazdığını ve çok sert eleştiriler aldığını da söyledi.
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