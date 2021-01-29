CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik

29 Ocak 2021 Cuma, 17:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'na 'eleştiri' mektubu yazan üç milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etti.

İstifa eden milletvekillerine tebrik AKP'li Canan Kalsın'dan geldi. Kalsın, "Teröre ve teröriste kucak açan CHP’den ayrılan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’u canı gönülden tebrik ederim. Bir duruşu bir ilkesi bir de tek kıblesi olmalı insanın"dedi.

İstifaya ilişkin AKP'den bir yorum da AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri..."



