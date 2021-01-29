SON DAKİKA: CHP'li 3 vekil istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 17:21
SON DAKİKA: CHP'li 3 vekil istifa etti
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