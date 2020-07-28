AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Şanverdi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazına katılmıştı.
İHA'nın aktardığı habere göre, Hüseyin Şanverdi, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Şanverdi, Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AYASOFYA'NIN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMASINA KATILMIŞTI
Ayasofya'nın cami statüsünde ibadete açılışına katılan Şanverdi, Ayasofya'nın içerisinde maskesiz olarak video çekmişti.
Şanverdi, maskesiz olarak çektiği videoda, "Ayasofya’dayız. 86 yıllık hasretimizi gideriyoruz. Bugünleri de gördük. Ayasofya Müzesi bugün cami oldu. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Tüm milletvekillerimizle birlikte Ayasoya Camisi’ndeyiz. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
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