AKP, havalimanı 'koruma' görevinden üç nedenle vazgeçti!
AKP hükümeti, 'çok istekli' olmasının Washington tarafından da takdir edildiği havalimanı 'koruma' görevinden üç nedenle vazgeçti. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller yazdı.
"IŞİD’in ‘kullanışlı düşman’ olma misyonu" başlığıyla yayımlanan yazsısında Mehmet Ali Güller, "Türk askerini Kâbil Havalimanı’ndan çekme kararı, gecikmiş bir olumlu karar. Keşke Türkiye bu kararı “Taliban tehditleri” olmadan kendi iradesiyle verebilseydi" değerlendirmesinde bulundu.
TSK KİME KARŞI KORUYACAKTI?
"Erdoğan’ın Biden’la 14 Haziran’da mutabakata vardığı “havalimanı bekçiliği” görevi zaten Türkiye açısından kabul edilemezdi" tespitinde bulunan Güller, "Ayrıca Taliban’ın 15 Ağustos’ta Kâbil’e egemen olmasıyla o mutabakat kadük olmuştu: Türk askeri yeni durumda havalimanını kime karşı koruyacaktı?" sorusunu yöneltti.
Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, AKP'nin neden vazgeçtiğine dair üç nedeni şöyle sıraladı:
ÜÇ NEDEN
AKP hükümeti, “çok istekli” olmasının Washington tarafından da takdir edildiği havalimanı “koruma” görevinden üç nedenle vazgeçti.
1) İktidar, her şeye rağmen Taliban’ı da ikna ederek bu göreve devam edebileceğini düşündü. Bu amaçla AKP-Taliban görüşmeleri yapıldı. Ancak Taliban bunu egemenlik sorunu gördü ve Türk askerinin derhal çekilmesini istedi.
2) İngiltere, Almanya ve Fransa’nın tahliyeleri 31 Ağustos sonrasına uzatmak için acil koduyla topladığı G7, ABD’ye takıldı. Biden, “31 Ağustos son” kararından dönmeyeceğini belirtti.
3) Pentagon, 31 Ağustos’tan sonra artık hiçbir sorumluluk almayacağını ilan etti.
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