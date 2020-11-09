AKP İl Başkanı Bayram Şenocak’ın görevden alındı mı? İşte o iddiaya yanıt
AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görevden alındığı yönündeki iddialar doğrulanmadı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün Instagram hesabından istifa ettiğine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da görevden alındığı öne sürüldü.
Ancak Sözcü’nün haberine göre; il başkanlığındaki yetkililer iddiaların doğru olmadığını ifade etti.
AKP İl Başkanlığı’ndaki yetkili isim, “Başkanımız dün ve önceki gün İstanbul’da kongrelere katıldı ve az önce de Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurlamaya gitti” diyerek Şenocak’ın görevinin başında olduğunu söyledi.
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