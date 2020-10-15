AKP İl Gençlik Kolları yöneticisi: Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsanız bol bol sahte İçki için

15 Ekim 2020 Perşembe, 10:25

İstanbul’da 3, İzmir’de 3 kişinin daha sahte içkiden ölmesiyle 8 ilde ölen yurttaşların sayısı 50’ye çıktı. Durumları ağır olan 50’ye yakın kişinin ise tedavisi sürüyor.

Onlarca yurttaş yaşam mücadelesi verirken AKP Muğla İl Gençlik Kolları Üyesi Fettah Can Türk ise ölümlere ilişkin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Türk, Twitter hesabından "Laikler; Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsanız Bol bol Sahte İçki için" diye yazıp sonunda da gülme emojisi kullandı.

AKP Gençlik Kolları İl Yöneticisi Fettah Can Türk'ün sosyal medya sayfasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla çekildiği fotoğraflarını paylaştığı görülüyor:













