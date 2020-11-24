AKP il kongresi karıştı

24 Kasım 2020 Salı, 10:32

22 Kasım günü düzenlenen AKP Isparta İl Kongresi'ne 'liste' kavgası üzerinden birbirine giren partililerin kavgası damga vurdu.

Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda yapılan kongrede, konuşmaların tamamlanmasının ardından seçim için adaylık listelerinin divana sunulmasının ardından ortalık karıştı.

Genel merkezin adayı ve mevcut il başkanı Osman Zabun’a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç’ın başkanlığındaki rakip listenin divan başkanı Kasım Bostan tarafından kabul edilmemesi üzerinde salonda büyük bir gerginlik ve yer yer kavgalar yaşandı.

Olaylar polisin müdahalesiyle güçlüklü bastırılırken kavganın ardından yapılan tek listeli seçimlerde Osman Zabun, kullanılan 445 oyun 387’sini alırken, 58 oy geçersiz sayıldı.