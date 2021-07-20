AKP il yöneticisinden gazetecilere: İşinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin!

20 Temmuz 2021 Salı, 14:47

AKP’nin Elazığ İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, gazetecileri hedef alıp "işinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin!" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de sel felaketinden etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurmasının ardından, Elazığ’daki 6.8’lik deprem nedeniyle kentin afet bölgesi ilan edilmemesini eleştiren gazetecileri hedef alan Tan, gazetecilere yönelik, “Rize afet bölgesi ilan edilmiş ama Elazığ edilmemiş diye çığırtkanlık yapan gazeteci, yazar ve benzeri her kim varsa işinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin! Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sadece Rize de heyelan olan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi söz konusu. Rize'nin tamamı afet bölgesi ilan edilecekmiş gibi algı yaratmak istemenizin kime ne faydası var acaba” dedi.

"RABBİM, FİTNE ÇIKARAN BU KİŞİLERDEN BÜTÜN BUNLARIN HESABINI SORSUN"

AKP'li Tan, “Gelelim afet bölgesi muhabbetine yine siz çok iyi biliyorsunuz ki afet bölgesi ilan edilen yerin tamamen taşınması gerektiğinin ve o bölgenin tamamen boşaltılması gerektiğinin gerekli olduğunu Sayın Milletvekilimiz Metin Bulut başta olmak üzere bütün Vekillerimiz defaten anlattılar. Bizim de Elazığ'ı başka bir yere taşıma ihtimalimizin olmadığını sizin de çok iyi bilmenize rağmen devlet ayrımcılık yapıyor algısı yaratmak istemenizde ki asıl niyetin ne olduğunu merak edenlerdenim. Rabbim elini vicdanına koymayıp insanlar arasında fitne çıkaran bu kişilerden bütün bunların hesabını sorsun” ifadelerini kullandı.



