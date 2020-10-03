AKP ile arası açılan Abdurrahman Dilipak, atv'ye yüklendi: "Esra Erol'da gibi programların arkasında kirli ilişkiler ağı var"
Abdurrahman Dilipak, Esra Erol’un programında çocuğunun komşusundan olmasına sevinmesiyle Türkiye’nin gündemine gelen olayla ilgili bir yazı kaleme aldı. Son dönemde AKP ile gerilim yaşayan Akit yazarı, tartışma yaratacak bir soru yöneltti
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidar partisi lehine yayın politikasıyla bilinen Turkuvaz Medya’ya bağlı ATV’ye yüklendi.
“Topyekûn Taarruz” başlıklı bir yazı kaleme alan Dilipak, son dönemin çok tartışılan konusu olan Esra Erol’da programına tepki gösterdi. Program için “ATV’deki rezalet” diyen Dilipak, "Buna benzer programı kimlerin, niçin, nasıl tezgahladıkları, o karışık ve kirli ilişkiler ağı açıklansa mahalle karışır aslında" ifadelerini kullandı.
Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
“ATV’deki rezalet konusunda, o dün beni kınayan embedded yazarların hiçbiri sesini çıkartmadı. Hatta Esra Erol’u ve kanalı savundular. “Olaya bak” derken, bu işleri meşrulaştıran medyayı, o dizileri, bu programları gözden esirgemeye çalıştılar. Ama bu gayretleri gözlerden kaçmadı tabi. Buna benzer programı kimlerin, niçin, nasıl tezgahladıkları, o karışık ve kirli ilişkiler ağı açıklansa mahalle karışır aslında!. Bu işler azar azar oldu, sonra toplum azar oldu! İçeriden birileri bu haltı yiyince, ötekilere de dokunamıyorsunuz. Bunlar ötekilere bir meşruiyet alanı açmış oluyorlar aslında. Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder. Bir şeyin şüyuu vukuundan beter sonuçlara sebep olabilir. Suçun aleniyeti ve yaptırımsız kalması o şeye, toplum zihninde meşruiyet oluşturur.
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