AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Esenyurt Türkiye'de en büyük sessiz devrimi yapmış bir ilçe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu. Kabaktepe, çok katlı yapılaşmanın İstanbul'daki simgelerinden biri haline gelmesi eleştiri konusu olan Esenyurt için "Türkiye'de en büyük sessiz devrimi yapmış, en büyük ekonomik yatırımları yapmış bir ilçe" dedi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kabaktepe ilk olarak AKP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kabaktepe’yi İlçe Başkanı Harun Özer, partinin ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri karşıladı. İlçe başkanlığında 1 saat kalan Kabaktepe, burada partililere hitap etti. Kabaktepe daha sonra eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyaretlerin sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi'nden sonra ilk ziyaretimizi Esenyurt'ta yaptık. Esenyurt'ta yapmamız iki anlam ifade ediyor. Birincisi Esenyurt'un AK Parti İstanbul İl Başkanı Teşkilatı açısından değerini ifade etmek açısından önemli. Esenyurt sadece İstanbul'umuzun değil Türkiye'mizin en büyük ilçesi. Dolasıyla Esenyurt Türkiye'de en büyük sessiz devrimi yapmış, en büyük ekonomik yatırımları yapmış bir ilçe. AK Parti'nin 2024 seçimlerinde tekrar Esenyurt'u alacağının altını çizmek için ilk ziyaretimizi buraya yaptık. 2024'te yine burada AK Parti'mizin Esenyurt zaferinin kutlayacağız"
"MAL MAL BAKAN TÜRKLER"
1 milyonu aşkın nüfusuyla 57 ili geride bırakan Esenyurt, çarpık ve çok katlı yapılaşma konusunda İstanbul'un simge ilçelerinden biri olarak biliniyor. Esenyurt'ta yaklaşık 14 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunup daha sonra "sağlık" gerekçesiyle görevinden ayrılan Necmi Kadıoğlu, ilçenin beton yığını haline gelişine ilişkin bir televizyon programına yaptığı açıklamada, Esenyurt'un 2005'te İBB'ye bağlandığını belirtip "Eski planlar ufak tefek değişiklikler yapılarak onaylandı. İnşaatlara ruhsat verildi. Büyükşehirin yaptığı plana göre uygulama planı yapmak zorundasınız. Çok katlı yapılaşma İstanbul'un bir gerçeği. Ya tarlaları inşaat haline getireceksiniz ya da dikine gideceksiniz. Ben New York'ta kaldım. O yüksek bloklara mal mal bakan Türkleri gördüm. Böyle aaa diye! Ya gavurun yaptığı güzel de bizim ki kötü mü?" ifadelerini kullanmıştı.
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