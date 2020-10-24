AKP İstanbul teşkilatında 22 ilçe başkanı görevden alındı
AKP İstanbul İl Başkanlığı toplantısının ardından 22 ilçe başkanı görevden alındı.
İktidara yakınlığıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak AKP’nin İstanbul’da 22 ilçe başkanını görevden aldığını duyurdu.
“YENİ KONGRE DÖNEMİNDE ADAY OLMAYACAĞIM”
ODATV’de yer alan habere göre AKP Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de kişisel Facebook hesabından yeni kongre döneminde aday olmayacağını duyurdu.
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İl Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde yeni kongre döneminde Esenyurt İlçe Başkanlığı’na aday olmayacağım. ‘Makamlar geçicidir, baki olan davadır’ şiarıyla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda, AK Parti’mize hizmet etmeye devam edeceğim.”
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