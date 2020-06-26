AKP kamu binasına taşındı!

26 Haziran 2020 Cuma, 10:15

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'nin uzun aradan sonra belediyeyi kazandığı Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşanan skandalı köşesine taşıdı.

Öztürk'ün köşesinden aktardığı 'kamu vbinasını işgal' skandalı şöyle gelişti:

Çayıralan, Yozgat'ın 5 bin 300 nüfuslu eski bir ilçesi. Her ilçenin sorunu, öncelikleri farklıdır. Emniyet mensubu Ömer Codar, emekliye ayrıldıktan sonra CHP'den belediye başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. Pandemi sürecinde belediyenin bütün olanaklarını seferber etti, etmeye de devam ediyor.

Çayıralan'da, PTT'nin artık kullanmadığı iki katlı binası var. Binanın birinci katı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, ikinci katı da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü, o katı öğretmenevi olarak kullanıyor, öğretmen ve yakınları misafir ediliyordu.

BAKIN NE OLDU?

Maddi olanaklar bakımından AKP'nin gücüne hiçbir siyasi parti yetişemez. Böyle olmasına rağmen, AKP İlçe Teşkilatı'nın devlet imkanlarından yararlanmak için Çayıralan'da neler yaptığına bakalım:

Yaklaşık 4 ay önce AKP İlçe Teşkilatı, PTT'nin mülkü olan binaya taşındı. Yeni binasını daha görünür yapabilmek için binanın etrafını parti afişleriyle, resimlerle donattı. PTT'nin malı olan binaya AKP'nin taşınması ilçede hayret uyandırdı.

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da yapılanın her yönüyle yanlış olduğunu, bu binanın kamu malı olduğunu, ihalesiz hiç bir kişi ya da kuruma peşkeş çekilemeyeceğini belirtti.

Başkan, ilçesinde yaşanan bu kanunsuzluğu Yozgat Milletvekili Ali Keven'e de aktardı.

Keven, bunu TBMM'ye taşıdı ama tabii ki ses yok. Neyse ki binanın dışındaki tüm fotoğraf ve levhaları söktüler. Sadece binanın giriş kapısında AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı tabelası bırakıldı. İlçe yönetiminin binada yaptığı toplantının da görüntüleri paylaşıldı.

PTT DE ÇARESİZ

Ali Keven, ilçede yaşanan bu kanunsuzluğu Yozgat Valisi Kadir Çakır'a bildirdi. Vali ne söylesin, “Bu konuda İnceleme yaptıracağını” belirtti. Ama, valinin inceleme-soruşturma yapmaya zamanı kalmadı ve son kararnameyle İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na alındı.

Yerine atanan Ziya Polat'ın ise henüz il'e yeni gitmesi ve ziyaretler nedeniyle böyle bir konudan haberinin olduğunu da sanmıyorum.

Belediye Başkanı Ömer Çodar'ı arayıp, PTT'ye ait binaya ihalesiz bir biçimde AKP'nin yerleşmesini nasıl karşıladığını sordum. Başkan şunları söyledi:

“AKP İlçe Başkanlığı'nı gördüğümüz kadarıyla devlete ait binadan kimse çıkaramıyor. İnceleme-soruşturma açılmışsa şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekirdi. İşin garibi tüm şikayetlerimize rağmen bu bina halen AKP ilçe Başkanlığı tarafından gasp edilmiş bir şekilde kullanılıyor.”

İHALEYE GİRELİM

“Çayıralan Belediye Başkanı olarak Yozgat PTT İl müdürlüğüne resmî yazı yazarak söz konusu binanın İhale Kanunu gereği kiraya verilecekse veya satılacaksa belediye olarak talip olduğumuzu, binayı almamız halinde birinci katını kütüphane, ikinci katını misafirhane yapmak istediğimizi belirttim. Bunu da PTT yetkililerine söyledim. Açıkçası, bu bina, Çayıralan AKP İlçe Başkanlığı tarafından yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor.”

AKP Yozgat İl Başkanlığı, AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı, ilçede tepki toplayan bu uygulamaya bir an önce son vermeli. PTT binası ihaleye çıkarılacaksa onlar da katılmalı. Yoksa “Ben bu binaya el koydum” uygulaması devlete olan güveni de zedeler.