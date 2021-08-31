AKP kurmayları duyurdu: İçişleri Bakanlığı'nda iki yeni bakanlık
Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında olan göçmen ve afet konuları üzerine iki ayrı bakanlık kurulacağı öne sürüldü.
İktidara yakınlığıyla bilinen Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesi, iki yeni bakanlık fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına geldiğini yazdı.
Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında olan göçmen ve afet konuları üzerine iki ayrı bakanlık kurulacağı öne sürüldü.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere afet konusunda uzmanlaşmış kuruluşları tek bir çatı altında toplayarak iki ayrı bakanlık kurulması planlanıyor.
Türkiye gazetesine konuşan AKP kurmaylarının konuyla ilgili görüşleri ise şöyle:
"İklim değişikliği ve göçmen sorunları göze alındığında ilgili bakanlıkların yeniden yapılandırılması, hem de kamuda yeni birimler kurulması gerekebilir. Mesela AFAD’ın çatısı altıda, sel, yangın gibi afetlerde özel ihtisas sahibi yeni birimler oluşturulabilir. Ayrıca, nüfus hareketliliği ve göç hareketliliği dikkate alınarak bu yapılanmalar yeniden ele alınmalı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki, göç idaresi, AFAD gibi bu konuda uzman kuruluşları bir çatı altına alacak iklim değişikliği ve ‘Göç Bakanlığının’ kurulması gerekebilir. Bu konu Türkiye’yi yakın gelecekte çok ilgilendirecek. Hem iklimsel sebepler hem de buna bağlı göç hareketliliğinden dolayı Türkiye, geçiş noktasında. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu konularda uzman bir yeni bakanlığın kurulması gündeme gelecektir."
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