AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a 'tam kapanma' uyarısı

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurdu.

Tam kapanma sürecinde daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olanlar, yine destekten yararlanabilecek ancak kısa çalışma başvurusu bulunmayan işyerleri için durum iç açıcı değil. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yapmamış çok sayıda işletme, çalışanlarını ücretsiz izne gönderecek.

''ACİL ÇÖZÜM TALEBİ''

Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanmaya dikkat çeken AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, ''Önümüzdeki Mayıs ve Haziranda zorunlu ücretsiz izne çıkarılan bu yüz binlerce işçinin durumu için acil çözüm talebi vardır” uyarısında bulundu.

Külünk’ün paylaşımı şöyle:

''Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilmek için bir iş yerinde 15 Mart 2020 tarihiden önce işe girmiş olmak, geriye dönük 450 prim iş gününü doldurmuş ve aynı iş yerinde 60 iş günü çalışma şartı bulunuyor.

Pandemide ücretsiz izinden yararlanmak içinse bir iş yerinde 17 Nisan2020 tarihinden önce çalışma şartı aranıyor

Yarın 17 günlük tam kapanma başlıyor,geçen bir yıl içerisinde yüz binlerce kişi iş değiştirdi veya değiştirmek zorunda kaldı, yasak olmasına rağmen işten çıkarıldı

Aradan 1 yıl geçti ancak 2020 deki şartlar henüz güncellenmedi.

Önümüzdeki Mayıs ve Haziranda zorunlu ücretsiz izne çıkarılan bu yüz binlerce işçinin durumu için acil çözüm talebi vardır.''