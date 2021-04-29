Doç. Dr. Oğuz Demir açıkladı, tam kapanma kaç paraya mal olacak?

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, tam kapanmanın maliyetine ilişkin Cumhuriyet TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 10:33
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