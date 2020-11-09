AKP Muğla Milletvekili Gökcan, koronavirüse yakalandığını açıkladı
AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, koronavirüs semptomları göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Gökcan'ın yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökcan, test sonucunun pozitif çıktığını, ancek genel durumunun iyi olduğu paylaşımında bulundu.
Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.
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