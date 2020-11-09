AKP Muğla Milletvekili Gökcan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

09 Kasım 2020 Pazartesi, 23:14

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, koronavirüs semptomları göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Gökcan'ın yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökcan, test sonucunun pozitif çıktığını, ancek genel durumunun iyi olduğu paylaşımında bulundu.

Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.