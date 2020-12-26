AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu

26 Aralık 2020 Cumartesi, 14:01

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın sahte diploması TBMM'de tartışma yarattı.

Yerlikaya'nın Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği kararla sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasını gündeme getiren HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, "Siz, diplomalı, meslek sahibi olan insanları sevmiyorsunuz çünkü sizin genel başkanınız, kurucu başkanınız Cumhurbaşkanı da şaibeli bir diplomayla, ortaya konmamış bir diplomayla şu anda Cumhurbaşkanlığı yapıyor" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya'nın sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasını, Burdur Eğitim Fakültesi diplomasını ve yüksek lisans diplomalarını göstererek, "Gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 kez Avrupa şampiyonu. 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletti, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla diplomaların sahte olduğunu belirterek "Sahte diplomayı göstermeyin bize" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğunu bile bile Gazi Üniversitesine kaydını yaptırdığını söyledi.