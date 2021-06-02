AKP seçim paketini MHP'ye sundu
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki AKP heyeti ile MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek taslak, genel başkanların onayına sunulacak.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, AKP Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin MHP'ye gönderildi.
AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce MHP ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AKP heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.
"SEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E ÇEKİLECEK" GÖRÜŞÜ
28 Mayıs'ta AKP, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği çalışmalarını tamamlamıştı.
MHP olası talepleri de dikkate alınarak 'seçenekli' hazırlanan öneri paketinde, başlangıçta yüzde 7 olarak öngörülen seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi görüşü ağırlık kazanmıştı.
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