AKP Sivas Milletvekili, Afganistan'da çekilen fotoğrafı Türkiye diye paylaştı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:31

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, sosyal medya kullanıcılarının 20 yıl öncesine ait fotoğraflarını paylaştığı "Challenge" isimli akıma iktidar propagandasıyla katılmak istedi.

Ekinci, Türkiye'deki karayollarının durumunun 20 yıl öncesine oranla ne kadar geliştiğini göstermeye çalıştı.

Ancak Ekinci'nin Türkiye'ye ait diye paylaştığı fotoğraftaki yolun Afganistan'dan olduğunu anlaşıldı.

AKP'li Ekinci'nin paylaştığı fotoğrafın asıl hikayesine bakıldığında, ilgili görselin Afganistan’ın başkenti Kabil ile Kandahar’ı birbirine bağlayan yola ait olduğu görülüyor. Fotoğrafı Twitter hesabından 2020 yılında paylaşan gazeteci, paylaşımında Kabil-Kandahar Karayolu'ndaki bu bozukluğun raylara yönelik aşırı yüklenme, mayın patlamaları ve zayıf inşaat malzemelerinden kaynaklandığını ifade ediyor.















