AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyada devletin bu kadar aksaksız işlediği bir ülke yok

20 Ocak 2021 Çarşamba, 17:11

AKP Sakarya İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi Yalova, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli il kongreleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongreye katılan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Burada salonda katılımcılar söylenirken, bakan ve genel başkan yardımcılarının ismi sayılarak teşekkür ediliyor. Aslında ismi en son sayılması gerekenler bizleriz, ismi ilk zikredilmesi gereken AK Parti’ye en çok emek vermiş olan, bu en arka sıralarda oturan ismi hiç anılmayan, bu partinin gerçek sahibi olan kardeşlerimizdir” diyerek sözlerine başladıktan sonra Hükümet'in salgın politikilarını övdü.

"2020’yi salgın ile beraber geçirdik, bütün dünya kitlenirken Cumhurbaşkanımız 73 tane büyük açılış gerçekleştirdi" diyen Çelik, "Dünyanın hiçbir yerinde devlet faaliyetinin bu kadar aksaksız işlediği bir ülke yoktur. Türkiye’de milletimize hizmet için yapılan çalışmalar eksiksiz, kesintisiz ve normal zamanlarda yarışan bir dinamizm ile gerçekleştirildi. Sizin verdiğiniz büyük desteğin Türkiye’yi nereye getirdiğini göstermek açısından bir örnek vereceğim. Dünyanın hiçbir yerinde ülkemizin bu krizi yönettiği kadar güçlü ve kuvvetli bir kriz yönetimini görmek mümkün değil. Bütün salgın süreci boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin uçaklarının, dünyanın her bölgesine yardım götürmek için havalandığını gördünüz. Zor zamanda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, dünyada yardıma ihtiyacı olan herkese yetiştik. Peki şöyle bir tablo gördünüz mü, haber duydunuz mu; Türkiye’nin uçakları her tarafa yetişirken, büyük ülkelerin, G-20 üyesi ülkelerinin başkalarına yardım götürdüğünü duydunuz mu?” şeklinde konuştu.



