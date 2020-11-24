AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bülent Arınç yorumu

24 Kasım 2020 Salı, 18:38

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifası hakkında konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Evet, kendileri istifalarını sundular, Cumhurbaşkanımız da bunu kabul ettiler. MYK'mız bu kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerinin doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

KAPALI MARAŞ AÇIKLAMASI

Kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız oluyorlar. Karşımızdaki Rum tarafı KKTC'yi eşit muhatap kabul etmiyor, eşit topluma dayalı bir çözüm, siyasi hak vermek istemiyor. En son Doğu Akdeniz'deki gaz değerlerinin elde edilmesinde baştan bunlar mekanizmaya bağlansın denildi. Hayır diyorlar, herhangi bir mekanizmaya bağlamayalım, bunu alır cebime koyar, bir gün çözüm olursa Türk tarafına veririm gibilerinden saygısızlık yapıyor. Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var? Dolayısıyla bunlar demokratik açıdan dayanışma anlamına gelmeyen sözlerdir.