AKP'li meclis üyesinden 'yorumsuz' istifa
Rize’de Pazar Belediyesi AKP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Engin, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Engin, istifasını, sosyal medya hesabından, "yorumsuz" notu ile paylaştı.
Rize’de Pazar Belediyesi AKP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Engin, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Engin, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Engin, istifasını, sosyal medya hesabından, "yorumsuz" notu ile paylaştı.
Mehmet Engin, Noter aracılığı ile verdiği istifa dilekçesinde “2019 yılında yapılan yerel genel seçimleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden Pazar Belediyesi meclis üyesi olarak seçildim. Gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren Belediye Meclis Üyeliğimi bağımsız olarak yürütmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden ve üyeliğimden istifa ediyorum. İstifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
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