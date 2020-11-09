AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Berat Albayrak açıklaması
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP MYK’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklamasına ilişkin soruya yanıt veren Çelik, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme, Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi takdirini uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu, MYK’nın konusu olan bir konu da değil, bu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’yle ilgili. Bir devlet krizinden bahsedenler, devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet, gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma, aksama söz konusu değil” dedi.
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