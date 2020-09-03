AKP sözleşmeli istihdamını patlattı

03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00

KPSS puanı ile atanmalarına ve kadrolu çalışan diğer personelle aynı işi yapmalarına karşın sözleşmeliler, tayin, görevde yükselme, yıllık izinlerin devredilmesi gibi birçok haktan yoksun bırakılıyor. İş güvenceleri de yok. Anne başka yerde, baba başka yerde çalıştırıldığı için aile birliği de sağlanamıyor.

SÖZLER TUTULMADI

Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam ediliyor. AKP kamuya kadrolu personel almak yerine iş güvencesinin olmadığı sözleşmeli personel alımını tercih ediyor. Bu personelin sorunları ise yıllardır çözülemiyor. Sözleşmeliler en son Haziran 2013’te kadroya alındı. Bir daha kamuya sözleşmeli personel alınmayacak denildi. Ancak bu söz tutulmadı.

Haziran 2017’de yapılan “sözleşmeli sağlık, Diyanet ve öğretmenler için üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı kanunun 4. maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır” şeklinde düzenleme yapıldı. Ancak bu hüküm tüm sözleşmeli personele uygulanması gerekirken sadece 663 sayılı KHK’nin 45/A maddesine göre işe alınanlara uygulandı. Örneğin aynı hastane ve departmanda çalışan 2014’te atanan sözleşmeli bir hemşire süresiz sözleşmeli iken, Haziran 2017’den sonra atanan sözleşmeli hemşire “3+1” uygulamasına tabi tutuluyor. Yani 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçip, 1 yıl sonra tayin isteyebiliyor. Ancak aynı şartlarda çalışan, Haziran 2017’den önce atanan hemşire bu haklardan yararlanamıyor.

Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin düzenleme de oldukça eski. Üzerinden yaklaşık 42 yıl geçti. Yapılan değişikliklerle bu düzenleme “yamalı bohçaya” döndü.

Kadrolu personel ile sözleşmeli personel arasındaki bazı farklar şöyle:

* Kadrolu memur görevde yükselme sınavına girebilirken, sözleşmeli personel giremiyor. Kadrolu memurun eşi özel sektörde olsa dahi eş durumu mazeret tayin hakkı varken, sözleşmeli personelin bu hakkı yok.

* Kadrolu memurun kullanılmayan yıllık izni bir sonraki yıla aktarılabiliyor.

* Kadrolu memura tayinlerde harcırah verilirken, sözleşmeliye verilmiyor.