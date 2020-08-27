AKP üyesinden taciz ve hakaret
AKP Zonguldak Ereğli Gençlik Kolları üyesi İsmail Korkut Kumaş, Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan’a Twitter hesabından “15 Temmuz’da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza” diyerek cinsel saldırı tehdidinde bulundu.
Kumaş’ı sosyal medyada ifşa eden genç kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu. Tufan tehdidi, “Bak sen, fırsatı kaçırmış, beni cariyesi yapacakmış. Sorsan kendini Müslüman olarak tanımlayan ama milletin namusunda ırzında gözü olan bu sapıkları görün diye paylaşıyorum” sözleriyle duyurdu.
Sesini AKP’li yöneticilere duyurmak için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı, AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun’u etiketleyen Tufan, “Şahıs AKP Zonguldak Ereğli Gençlik Kollarındanmış. Teşkilat üyelerinizin ahlakı takdire şayan” diye yazdı.
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