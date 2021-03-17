AKP, üzerinde çalıştığı düzenlemeyle İl Seçim Kurulu'nun yapısını değiştirmeye hazırlanıyor:

17 Mart 2021 Çarşamba, 10:44

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP’nin üzerinde çalıştığı yeni seçim sistemini açıklamıştı. Barajın düşürülmesi gibi bir dizi yeni düzenlemelerin olacağını söyleyen Yazıcı’nın açıklamaları tartışılmaya devam ediliyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında AKP’nin çalıştığı yeni düzenlemelere değindi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimlerini hatırlatan Sarıkaya, AKP’nin İl Seçim Kurulu’nu değiştirmek üzere hazırlık yaptığını kaydetti.

“KANUNUN BU HÜKMÜ İSTANBUL’DA İKTİDAR AÇISINDA SORUNA YOL AÇTI”

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin hazırladığı taslak henüz Meclis’e gelmemiş olmakla birlikte Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nda da düzenleme getireceği ileri sürülüyor.

TBMM kulisinde aktarıldığına göre, bu kanunda en dikkat çeken düzenleme il seçim kurullarına ilişkin olacak.

Çünkü mevcut kanun ‘il merkezinde görev yapan en kıdemli hakimin’ il seçim kurulu başkanlığına getirilmesine hükmediyor.

Üyelerinin de merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşacağını şarta bağlıyor.

Kanun’un bu hükmü yerel seçimde İstanbul’da iktidar açısından büyük soruna yol açtı.

O tarihte en kıdemli hakim, il seçim kurulu başkanı oldukça zor günler geçirdi, kendisinden sonra gelen en kıdemli kadın hakim de mazbatayı Ekrem İmamoğlu’na verdi.”

KIDEMLİ HAKİM YERİNE YSK ATAMASI

“İktidar kesimi bu durumun içinden konuyu YSK’ya taşıyıp seçimi iptal ettirerek çıkmaya çalıştı, ancak bu daha büyük bir oy kaybına neden oldu” diyen Sarıkaya, AKP’nin yeni hazırlığını şöyle aktardı:

“Bir daha benzer sorunla karşılaşmamak için kanunda il seçim kurulu başkanlığına en kıdemli hakimin gelmesine ilişkin hükümde değişiklik yapılması planlanmış.

Bunun yerine YSK’nın il seçim kurullarını belirleme hakkına sahip olacağına yönelik düzenlemeye gidilmek istenmiş.

Henüz kanun teklif taslağı olmadığı için bunun kesinlik kazandığını söylemek olası değil.

Ancak bir noktanın altını çizmeliyim ki seçim kanunları ile çok oynamak geçmiş iktidarlara fayda getirmedi...

Yaptıkları düzenlemeler bir süre sonra kendilerine sorun yarattı.”