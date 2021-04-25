AKP yöneticileri 'soykırım yok' derken nefret diline sarıldı: "Keşke yapsaydık..."

25 Nisan 2021 Pazar, 13:11

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımladı.Biden, 24 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri onurlandırıyor" ifadelerini kullandı.

John Biden'ın bu skandal açıklaması üzerine Hükümet ve muhalefet partilerinden büyük tepki gelirken AKP teşkılatlarındaki bazı yöneticiler ise Ermenilere yönelik nefret söyleminde bulundu.

AKP Siirt İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Gürel, Twitter'da 24 Nisan nedeniyle açılan "#1915ArmenianLies" etiketine yazarken "Türk milleti Ermenilere soykırım yapmış olsaydı geride buna itiraz edecek tek bir Ermeni kalmazdı. Madem ki soykırım diyorsunuz Atalarımızın ellerine sağlık ruhlarına rahmet." ifadelerini kullandı.

AKP Konya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Genel de HDP'nin "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" başlıklı açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılarken "Soykırım yapsaydık soyunuzu kuruturduk. Keşke yapsaydık..." dedi.

Ermenilere yönelik nefret söylemini kullananlar arasında bir okul müdürü de yer aldı. Konya Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu Müdürü Ramazan Dursun, "Bazen diyorum keşke yapsaydık, ama ezelden ebede hem Müslümanız hem Türk hemde tarihler boyunca insan." diye yazdı.

İşte o paylaşımlar:



