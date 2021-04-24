'Soykırım' sözcüğünü kullanan Biden'dan 'Konstantinopolis' detayı
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 106'ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullanmasına ek olarak Konstantinopolis ifadesine de yer verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.
Biden ayrıca açıklamasında ayrıca İstanbul yerine de 'Konstantinopolis' demesi dikkat çekti.
Biden tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:
"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- Denktaş'a yakın isimden TRT'deki diziye tepki
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- 'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisinden final