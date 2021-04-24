'Soykırım' sözcüğünü kullanan Biden'dan 'Konstantinopolis' detayı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 21:00

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

Biden ayrıca açıklamasında ayrıca İstanbul yerine de 'Konstantinopolis' demesi dikkat çekti.

Biden tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız.