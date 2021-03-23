AKP'de “Ayasofya imamı” tartışması: Pelikancıların yeni hedefi Bülent Turan mı?

23 Mart 2021 Salı, 10:08

Ayasofya Cami İmamı, AKP'li yöneticiler ile Pelikancıları karşı karşıya getirdi.

Ayasofya Cami İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi. Zengin’in bu sözleri hedef alınarak susturulmasının ardından bir açıklama da Bülent Turan’dan geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

PELİKANCILARIN HEDEFİNDE

Turan'ın bu sözleri Pelikancılar tarafından hedef alınarak tepkiler dile getirildi. Pelikancı yapılanmanın önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen Selman Öğüt de tepkisini "özgüven problemi" olarak ifade etti.

Öğüt'ün AKP Grup Başkanvekili Turan'ı hedef alan sözleri şöyle:

"Athena Gökhan Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk ilan edecek kadar siyasetin sınırlarını zorlarken kendi kesiminden almadığı tepkiyi ilahiyat profesörü olan Mehmet Boynukalın ayetler üzerinden gündemi yorumladığı için bazı dostlarımızdan alıyor. Bu bir özgüven problemidir! İlahiyat profesörünün ayet üzerinden konuşması kadar doğal bir şey yok. Ali Erbaş hocaya da Lut Kavmi ile ilgili ayetleri okuduğu için dava açıldı bu ülkede. Bence bu ülkede herkes din alimlerinin ayetler üzerinden makul konuşmalar yapmasına alışmalı."

BÜLENT TURAN'A SARAY'DAN DESTEK

Bülent Turan'a destek Saray'dan geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Turan'ın açıklamalarına destek vererek, "Sayın Turan çok kibar ifade etmiş! Herkes işini yapsın! Ciddi bir üzüntü içindeyiz" dedi.

Bulut'un ardından Bülent Turan'a destek veren bir diğer isim ise AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır oldu. Turan'ın tweetini alıntılayan Satır, "Ayasofya Camii her açıdan tarihimizle muhteşem bir buluşmadır. Ayasofya Camii imamı ise Diyanet İşleri Başkanlığımızın memurudur. Görev,yetki ve sorumluluğu vardır. Toplumu birleştirmek,huzur güven aşılamak en önemli görevi olmalıdır. Özenli olması beklenir" dedi.