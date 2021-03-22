AKP'den Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'a öneri

22 Mart 2021 Pazartesi, 20:25

Siyasetin içinde fazla olduğu gerekçesiyle tepki çeken Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'a AKP'den öneri geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Sn. Mehmet Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim'' ifadelerini kullandı.