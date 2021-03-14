AKP'de kabine değişikliği konuşulurken "Damat Berat Albayrak’a yeni görev verilecek mi?” sorusu gündeme geldi

14 Mart 2021 Pazar, 10:27

AKP’nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara’da toplanacak 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi gözler kabinede yapılması olası değişikliklere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’ın istifasının kabulü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Cahit Turhan’ın bir gece yarısı azledilmesinin dışında değişmeyen Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlülerinden olan yeni kabinede kapsamlı bir değişiklik beklentisi dillendiriliyor.

BAKANLIKLAR AYRILACAK

BirGün'ün haberine göre, Ankara siyasi kulislerinde normal şartlarda 2023’te yapılacak genel seçim öncesinin son kabinesi ile ilgili beklentiler yoğunlaştı. Bakanlar Kurulu’nun geride bıraktığı dört yıl boyunca kurumsal ve siyasi bazı sorunlar yaşanması nedeniyle isimlerin yanısıra yapısının da değiştirileceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeniden ayrılacağı yönünde çalışmalar yapılıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da ayrılabileceği konuşuluyor.

PARTİ YÖNETİMİ KABİNEYE

“Teknokrat” ağırlıklı olan kabinenin, parti örgütleri ve milletvekilleri ile iletişim güçlükleri yaşanması nedeniyle yeni kabinenin daha çok sayıda siyasi isimle tahkim edilmesi bekleniyor. Yeni sistemde bakanların milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğinden partide görev yapan ve parlamenter olmayan isimlerin tercih edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimler arasında ilk dillendirilen de Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

KİMLER GİDER?

Bugüne kadar çıkan her kabine revizyonu söylentisinde isimleri gündeme getirilen Bekir Pakdemirli, Ruhsar Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ve Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler yine görevden alınması kesin isimler olanak dillendiriliyor. Bunlara Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk’un isimleri de eklenerek geniş çaplı bir kabine değişikliği beklentisi dillendiriliyor.

DAMAT MERAK KONUSU

Görevden affını istedikten sonra ortalıkta görünmeyen Berat Albayrak’a yeni dönemde görev verilip verilmeyeceği yanıtı en fazla merak edilen soru. Albayrak’ın kabineye dönmeyeceği en fazla genel merkezde bir göreve getirilebileceği yorumları ağırlık kazanıyor.

ETKİSİZ KABİNEYE YENİ İSİMLER

Büyük Kongre öncesi yaşanan kabine revizyonu heyecanına daha çok eski alışkanlıklar yol açıyor. “Hangi bakanlıklar bölünecek?”, “Hangi bakanlar görevden alınacak?”, “Hangi isimler kabineye girecek?”, “Yeni kabine siyasetçi mi teknokrat mı ağırlıklı olacak?”, “Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Yardımcılığına mı getirilecek?”, “Sağlık Bakanı Koca le Milli Eğitim Bakanı Selçuk görevden alınacak mı?” ve hatta “Damat Berat Albayrak’a yeni görev verilecek mi?”, sorularının yanıtları aranıyor, tahminler, yorumlar yapılıyor. Oysa ülkenin, yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek otorite olduğu, ülkeyi Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görev yapan kurullar ve sayıları her gün artan başkanlıkların yönettiği bir anlayışta kabine değişikliği şekli bir vitrin yenileme olacak.

BAKANLAR İZİNSİZ KONUŞAMADI

Yeni bakanların kariyerlerinde yeni bir kartvizit olmanın ötesinde çok anlam taşımıyor, kabine değişikliği… Gönderilenler için de yürütmede etkili olduklarını hissetmedikleri, alanları ile ilgili açıklamaları bile yapamadıkları, en küçük politika değişikliğinde bile Saray’dan işaret bekledikleri bir görev süresi. Kamuoyu, yeni dönemde bakanların pozisyonuna diğer bakanlar bir yana, bir yıldan bu yana süren pandemi döneminin en önemli aktörleri olması gereken Sağlık Bakanı Koca’nın alınacak acil önlemler, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un kaos yaşanan eğitim sistemi ile ilgili süreçlerdeki etkisizliği ile tanık oldu.

YÜRÜTME GÖREVİ SARAY’DA

2018’de yeni sisteme resmen geçilirken oluşturulan kurulların isimlerine bakıldığında her birinin bir başka bakanlığın görev alanından sorumlu olduğu görüldü. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu,Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bu kurullara bağlı başkanlıklar, ofisler yürütmenin omurgasını oluşturuyor, en dış çemberde yer alan bakanlıklar ise giderek daha da işlevsizleşiyor. Her şeye karşın Cumhurbaşkanlığı’ndaki kurulların sekreteryası görünümünde de olsa bakanlık görevi hala iştah kabartan kolaylıkla reddedilebilecek bir görev değil. Yeni dönemle birlikte siyasilerin dışında siyaset dışı isimlerin de ulaşma olanağı yüksek olan bu görevlere yapılacak atamalar merakla bekleniyor.